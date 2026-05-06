A passeggio nel centro del paese senza permessi | ripristinati gli arresti domiciliari

Nella mattinata di lunedì 4 maggio, i carabinieri di Santa Maria a Monte hanno arrestato in flagranza di reato un uomo straniero di 37 anni. La persona si trovava nel centro del paese senza aver ottenuto i permessi necessari. Successivamente all’arresto, è stato disposto il ripristino degli arresti domiciliari di cui era già sottoposto. L’intervento dei militari ha portato alla cattura immediata dell’uomo.

Nella mattinata di lunedì 4 maggio i carabinieri della stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo straniero di 37 anni per evasione. L’uomo, che dal dicembre scorso era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, è stato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Banda del botto, diciottenne chiede gli arresti domiciliari Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A passeggio nel centro del paese senza permessi: ripristinati gli arresti domiciliari; Palpeggia giovane donna sull'autobus: 68enne scoperto a passeggio nel centro di Viterbo; Taormina. La pioggia del 1° Maggio non ferma i visitatori: in tanti a passeggio nel centro storico; Passeggiata in centro con i cani del canile di Chieti: invito aperto a tutti. I pubblici e il passeggio alberato, anni '40. Altre immagini cliccando qui: https://www.archiviobescape.com/gallerie/citta-di-lodi/lodi-giardini-pubblici - facebook.com facebook