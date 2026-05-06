A Marco Poggi fatti ascoltare gli audio di Sempio

A Marco Poggi sono stati inviati gli audio di Sempio. Il 38enne indagato per l'omicidio avrebbe detto, parlando da solo, di aver chiamato Chiara. Questa dichiarazione si aggiunge alle evidenze raccolte nel corso delle indagini. Finora, non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli sulle conversazioni o su eventuali altre testimonianze. La polizia prosegue le verifiche sulla base delle registrazioni ricevute.

Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse a Marco Poggi sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Andrea Sempio parla da solo che sono agli atti dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. E’ quanto avvenuto durante la sua audizione come testimone, tenuta quasi in contemporanea con la convocazione in Procura a Pavia del 38enne indagato per l’omicidio del 13 agosto 2007. “Ho visto il video di Chiara e Alberto”. Così Andrea Sempio in una intercettazione, come spiega il conduttore Gianluigi Nuzzi nel programma Dentro la notizia. Il 38enne indagato per l’omicidio di Garlasco, parlando da solo, avrebbe affermato “di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: non ci voglio parlare con te e ha attaccato”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Una raccolta di contenuti

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la Repubblica. . A Marco Poggi, nel corso dell'interrogatorio di oggi, sarebbero state fatte ascoltare delle intercettazioni di alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, nel 2025 in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasc - facebook.com facebook

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