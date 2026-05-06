A Isola Serafini torna Un Po di attenzioni | pulizia delle sponde e visita alla Scala di risalita dei pesci

A Isola Serafini riprende l’iniziativa “Un Po di attenzioni”, con due eventi dedicati alla cura del fiume Po. Durante gli appuntamenti si svolgeranno attività di pulizia delle sponde e una visita guidata alla scala di risalita dei pesci. La manifestazione mira a promuovere l’attenzione e la tutela dell’ambiente fluviale attraverso interventi pratici e incontri sul territorio.

Torna “Un Po di Attenzioni” con un nuovo doppio appuntamento dedicato alla cura e alla valorizzazione del grande fiume Po.Domenica 10 maggio, dalle 15 alle 17,30, ad Isola Serafini, Legambiente Piacenza ed Emilia Romagna e Plastic Free Piacenza ed Emilia-Romagna, in collaborazione con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Scala di Montesanto: pulizia completata, addio rifiuti e bivacchi dei senza fissa dimora. visita guidata al museo del teatro alla scala di milanoEntra nel cuore pulsante della musica e dell’arte mondiale: il Teatro alla Scala di Milano, simbolo assoluto della cultura italiana e tempio della... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tornare a vivere il Po: sabato in battello a Isola Serafini con salumi, vino e musica; Acque Vive: il Po diventa palcoscenico tra natura, musica e socialità; La discarica di inerti vicino al Po; Bruciano sterpaglie a Isola Serafini, sul posto i vigili del fuoco. In Emilia un progetto per la scala di risalita dei pesci di Isola SerafiniUn'infrastruttura ambientale unica in Italia al centro di un progetto regionale per la tutela del fiume Po, che diventa un luogo di educazione, turismo e difesa del territorio. Così la Regione ... ansa.it INTERNO VERDE PIACENZA, oltre a esplorare i giardini del centro storico, quest'anno si allunga seguendo la corrente del Po, per scoprire la Risalita dei pesci! Si trova a Isola Serafini, circondata dall'acqua: è un impianto innovativo costruito per permettere - facebook.com facebook