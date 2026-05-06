A Forte Marghera la giornata dell' ostetrica | focus su gravidanza e benessere femminile

A Forte Marghera si è tenuta una giornata dedicata alle ostetriche dell'ospedale dell'Angelo, in occasione della giornata mondiale dell'ostetrica del 5 maggio. L'evento si è concentrato sui temi della ciclicità femminile e della gravidanza, coinvolgendo professioniste del settore che hanno partecipato a vari momenti dedicati alla sensibilizzazione e all'informazione. L'Ulss 3 ha organizzato l'iniziativa, che ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo sanitario.

Le ostetriche dell'ospedale dell'Angelo sono state protagoniste dell'evento a Forte Marghera sui temi della ciclicità femminile e della gravidanza: l'iniziativa si è svolta nella giornata mondiale dell'ostetrica (martedì 5 maggio), occasione che l'Ulss 3 ha celebrato con vari momenti di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Giornata internazionale dell'ostetrica: incontro a Borgomanero per conoscere ancora meglio la figuraTorna puntuale anche quest’anno la Giornata internazionale dell’ostetrica per celebrare il ruolo rilevante delle professioniste che si occupano della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Comics invade Forte Marghera: tre giorni tra fumetti, gaming e cosplay; Tre giorni immersi nei Comics a Forte Marghera, al via il Festival; Venezia Comics 2026: modifiche alla circolazione in via Torino; Venezia Comics 2026, cambia la viabilità tra via Torino e Forte Marghera. A Forte Marghera la giornata dell'ostetrica: focus su gravidanza e benessere femminileMartedì 5 maggio le professioniste dell'Angelo hanno incontrato le cittadine, accompagnandole in un percorso a tappe alla scoperta dei temi della salute in tutto il ciclo vitale ... veneziatoday.it Biennale Arte, al via padiglione a Forte Marghera con le opere di tre artistiAd anticipare l'avvio della Biennale Arte 2026 - In Minor Keys di Koyo Kouoh, che aprirà al pubblico sabato 9 maggio, è stato un primo appuntamento ufficiale che si è svolto oggi presso la Polveriera ... ansa.it Mestre (VE) | 7 maggio 2026 Futura PAC: la PAC post 2027 alla prova dei fatti Una giornata di confronto concreto sul futuro dell’agricoltura europea Giovedì 7 maggio, presso la Fondazione Forte Marghera, istituzioni nazionali ed europee si incontrano pe - facebook.com facebook #MESTRE La BIENNALE parte da FORTE MARGHERA! Nella Polveriera Austriaca, per il primo appuntamento ufficiale di Biennale Arte 2026, "In Minor Keys"e curata da Koyo Kouoh. Un percorso culturale che continua e che ha portato in questi anni la Bi x.com