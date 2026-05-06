A Forte Marghera la giornata dell' ostetrica | focus su gravidanza e benessere femminile

Da veneziatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forte Marghera si è tenuta una giornata dedicata alle ostetriche dell'ospedale dell'Angelo, in occasione della giornata mondiale dell'ostetrica del 5 maggio. L'evento si è concentrato sui temi della ciclicità femminile e della gravidanza, coinvolgendo professioniste del settore che hanno partecipato a vari momenti dedicati alla sensibilizzazione e all'informazione. L'Ulss 3 ha organizzato l'iniziativa, che ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo sanitario.

Le ostetriche dell'ospedale dell'Angelo sono state protagoniste dell'evento a Forte Marghera sui temi della ciclicità femminile e della gravidanza: l'iniziativa si è svolta nella giornata mondiale dell'ostetrica (martedì 5 maggio), occasione che l'Ulss 3 ha celebrato con vari momenti di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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