A Cesare Capocasa il Ciriachino d’oro ad Ancona

A Ancona, il Ciriachino d’oro, il massimo riconoscimento civico, è stato consegnato quest’anno al questore locale, nato a Cupra Marittima e in passato dirigente di un commissariato della zona. La premiazione si è svolta nella città, riconoscendo il contributo del questore nel settore della sicurezza pubblica. La cerimonia ha coinvolto diverse autorità e rappresentanti delle istituzioni cittadine.

Il Ciriachino d’oro, massimo riconoscimento delle civiche benemerenze di Ancona, è stato assegnato quest’anno al questore di Ancona Cesare Capocasa, originario di Cupra Marittima per anni dirigente del commissariato di San Benedetto. La consegna è avvenuta durante la cerimonia dei Ciriachini, svolta come di consueto nell’ultimo giorno della Fiera di San Ciriaco. A spiegare le ragioni del riconoscimento è stato il sindaco Daniele Silvetti, che a margine della cerimonia ha richiamato il ruolo del questore nella gestione dell’ordine pubblico e dei principali appuntamenti ospitati dalla città. "E’ stato il questore che ha sicuramente portato per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Cesare Capocasa il Ciriachino d’oro ad Ancona Ciriachino d'Oro a Cesare Capocasa, questore di Ancona: la cerimonia di consegna Notizie correlate Il questore Cesare Capocasa è il Ciriachino d'Oro 2026, ai Dolphins Ancona la medaglia d'argentoANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha deciso che il Ciriachino d’Oro 2026 verrà assegnato al questore di Ancona Cesare Capocasa, dopo aver... Nuovi poliziotti ad Ancona, ad accoglierli il questore Cesare CapocasaAgenti e vice ispettori contribuiranno a rinforzare l’organico nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati, nonché nei servizi di prossimità... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ciriachino d'Oro a Cesare Capocasa, questore di Ancona: la cerimonia di consegna; Ciriachino d’Oro 2026 a Cesare Capocasa ad Ancona; Piazza Cavour gremita per il Ciriachino d'oro e le civiche benemerenze: l'emozione del questore Capocasa | VIDEO; Ciriachini, sul palco i figli della città: medaglia d’oro al questore Capocasa. Ancona premia il cuprense Cesare Capocasa: al questore il massimo riconoscimento dei CiriachiniDurante la cerimonia nell’ultimo giorno della Fiera di San Ciriaco, il sindaco Silvetti ha sottolineato il lavoro svolto per sicurezza ed eventi ... lanuovariviera.it Ciriachino d'Oro a Cesare Capocasa, questore di Ancona: la cerimonia di consegnaANCONA - Il momento della consegna del Ciriachino d'Oro al questore di Ancona, Cesare Capocasa. La cerimonia si è svolta lunedì 4 maggio nell'ambito della Fiera di ... corriereadriatico.it Una città che si ritrova, che abbraccia i suoi figli migliori capaci di dare contributi di coraggio, competenza, creatività, umanità e molto altro. In piazza Cavour la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. Ciriachino d'oro al Questore Cesare Capocasa. - facebook.com facebook