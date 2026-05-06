8 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 8 maggio rappresenta il 128º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona sensibile e determinata, con una buona capacità di affrontare situazioni complicate con coraggio. In questa giornata vengono pubblicati l'oroscopo per ogni segno zodiacale e l'almanacco con le informazioni principali.

Il 8 maggio è il 128º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e determinato, con una forte capacità di affrontare momenti difficili con coraggio.Santo del giorno: San Vittore il Moro.Proverbio del giorno: Non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori, maggio senza.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oroscopo del giorno: 22 Aprile 2026

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