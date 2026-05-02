3 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 3 maggio corrisponde al 123º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per una personalità decisa e idealista, con una propensione a mettere in discussione tutto ciò che non funziona. In questa giornata si sommano le caratteristiche di chi cerca di affrontare le sfide con determinazione, mantenendo un atteggiamento critico e riflessivo. È una data che si colloca nel pieno della primavera, con un occhio rivolto verso il futuro.

Il 3 maggio è il 123º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e idealista, con una forte capacità di mettere in discussione ciò che non funziona.Santo del giorno: Santi Filippo e Giacomo, apostoli.Proverbio del giorno: Se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon.🔗 Leggi su Veronasera.it

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