33esimo Giro di Paderno | un weekend della corsa e delle camminate nel verde
Domenica 10 maggio si terrà a Mercato Saraceno la 33esima edizione del Giro di Paderno, un evento dedicato sia alla corsa che alle camminate nel verde. L'iniziativa, intitolata anche alla memoria di un noto pioniere del podismo locale, prevede percorsi adatti a diverse capacità. L'appuntamento coinvolge sia podisti esperti che camminatori, offrendo un’occasione per vivere una giornata all’aria aperta immersi nella natura.
Appuntamento per podisti e camminatori domenica 10 maggio a Mercato Saraceno con la 33esima edizione del Giro di Paderno, intitolato anche alla memoria di Mario Pantani, pioniere del podismo locale. La manifestazione, promossa e organizzata dall’associazione sportiva Easy Runner, si compone di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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