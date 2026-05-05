Dal Chietino al Molise a piedi per donare il sangue | 22 chilometri e un appello per riaprire il ponte

Un uomo ha camminato per più di 22 chilometri tra il territorio del Chietino e il Molise, sia in andata che in ritorno, con l’obiettivo di donare il sangue presso un ospedale locale. Durante il percorso ha lanciato un appello affinché venga riaperto il ponte che collega le due aree, ritenuto necessario per facilitare i collegamenti e gli accessi alle strutture sanitarie.

Ha percorso oltre 22 chilometri a piedi, tra andata e ritorno, per raggiungere l’ospedale e donare il sangue. Un gesto concreto ma anche simbolico quello compiuto da Nicola Donatelli, 60 anni di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, che ha attraversato a piedi il viadotto Sente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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L’uomo che ha fatto 22 chilometri a piedi per donare il sangueSi chiama Nicola Donatelli, ha 60 anni e ha fatto 22 chilometri a piedi dall’Abruzzo al Molise per donare il sangue.

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MERLINO Merlino è panitaliano, con ceppi in Sicilia, nel napoletano, potentino, foggiano e nel chietino, nonché nel Lazio, in Friuli, in Liguria ed in Piemonte, potrebbe derivare da toponimi come Merlino (LO) o più probabilmente dal nome medioevale italiano - facebook.com facebook