’ZeroArte’ è il titolo della mostra personale di Norbert Niessen che sarà inaugurata giovedì alle 17.30 nelle sale della galleria ’Eventi’, in via Varese. Niessen (nella foto), raccontastorie satirico, espone per la prima volta in assoluto i suoi acquarelli a Grosseto, e la mostra andrà poi avanti fino a domenica 17 (con orario di apertura al pubblico 17.30-19.30). Di origine tedesca, l’artista cerca di far ridere, anche se molti sostengono che il suo umorismo, tipicamente nordico, non possa essere compreso dagli italiani. Niessen intende la sua arte come un’attività politica, una forma di ’ resistenza visiva ’ sui grandi temi di attualità. La satira è la più alta forma di intelligenza e di difesa: non cambia le cose, ma mette a nudo i difetti del carattere umano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’ZeroArte’ per la satira di Niessen

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