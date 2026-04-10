La satira di Fettarappa | Niente sesso solo lavoro

Stasera e domani alle ore 21, il Teatro Puccini di Firenze ospita la prima dello spettacolo ‘Orgasmo’, scritto e diretto da Niccolò Fettarappa. La rappresentazione presenta una satira che affronta temi come il lavoro e la sessualità, ambientata in un contesto distopico. La pièce si inserisce nella programmazione teatrale cittadina, attirando l’attenzione di pubblico e critici.

Il sipario del Teatro Puccini di Firenze si apre, stasera e domani (ore 21), su uno scenario distopico e ferocemente attuale: ’ Orgasmo ’, l’ultima fatica di Niccolò Fettarappa. Finalista al Premio Pier Vittorio Tondelli 2023, lo spettacolo affronta con ironia tagliente quella che l’autore definisce una vera e propria " recessione sessuale ". La premessa narrativa è tanto assurda quanto inquietante: un’agenda dell’ Unione Europea ha stabilito che entro il 2030 avrà luogo l’ultimo orgasmo sulla terra. In questo contesto di "era glaciale delle pulsioni", l’Italia si ritrova invasa da un’orda di orsi dagli appetiti sessuali smodati, simboli di una natura primordiale che l’uomo contemporaneo sembra aver smarrito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La satira di Fettarappa: "Niente sesso, solo lavoro" Leggi anche: “Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso”, Niccolò Fettarappa al Teatro India Niente luci blu, solo lavoro: PizzAut continua come sempre e riceve 300mila euro per i ragazzi autisticiIl 2 aprile il mondo si accende di blu per celebrare la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sui Disturbi dello Spettro Autistico.