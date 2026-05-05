zelensky in bahrein per colloqui sulla cooperazione in materia di sicurezza

Il presidente ucraino si trova attualmente in Bahrein, dove partecipa a incontri dedicati alla collaborazione nel settore della sicurezza. La visita si concentra sul rafforzamento dei rapporti tra le due nazioni, con discussioni incentrate su questioni di sicurezza e cooperazione internazionale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora rivelato i dettagli specifici degli accordi o degli obiettivi delle conversazioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Bahrein per colloqui sulla cooperazione in materia di sicurezza. Secondo quanto riferito dall’AFP, che cita una fonte interna alla delegazione ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Bahrein per colloqui sulla cooperazione in materia di sicurezza. Secondo quanto riferito da Kyiv, dall’inizio della guerra con l’Iran, diversi Stati del Golfo hanno richiesto l’assistenza dell’Ucraina per abbattere droni e missili iraniani diretti contro i loro territori. La fiducia digitale è davvero in crisi o sta semplicemente cambiando forma? La fiducia digitale è davvero in crisi...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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