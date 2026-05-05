WWE | Nuova intervistatrice backstage si unisce alla compagnia
Recentemente, la WWE ha annunciato l’ingaggio di una nuova intervistatrice da backstage, che si unisce al team già esistente. La notizia arriva in un periodo segnato da licenziamenti e riduzioni di contratto tra i wrestler. La compagnia sta modificando alcuni aspetti del proprio staff, inserendo questa nuova figura tra le persone incaricate di intervistare i protagonisti degli eventi.
Oltre a quanto sta accadendo ultimamente con i licenziamenti e le voci di contratti al ribasso per i wrestler, la WWE ha aggiunto recentemente un nuovo elemento alla propria squadra di intervistatori backstage. Il nuovo innesto sarà assegnato al brand di NXT e si tratta di un volto abbastanza noto per i fan canadesi: si tratta infatti di Emily Agard. “I sogni alla fine si avverano! Emozionatissima e infinitamente grata di potermi unire al team di intervistatori WWE. Se mi conoscete, sapete che questo è sempre stato un grande obiettivo per me e il mio desiderio assoluto. Amo il wrestling, non vedo l’ora di buttarmici dentro. Mettiamoci al lavoro!” Queste le entusiastiche parole di Emily all’inizio della sua avventura.🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE Rare Backstage Moments Caught on Camera
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