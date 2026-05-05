Recentemente, la WWE ha annunciato l’ingaggio di una nuova intervistatrice da backstage, che si unisce al team già esistente. La notizia arriva in un periodo segnato da licenziamenti e riduzioni di contratto tra i wrestler. La compagnia sta modificando alcuni aspetti del proprio staff, inserendo questa nuova figura tra le persone incaricate di intervistare i protagonisti degli eventi.

Oltre a quanto sta accadendo ultimamente con i licenziamenti e le voci di contratti al ribasso per i wrestler, la WWE ha aggiunto recentemente un nuovo elemento alla propria squadra di intervistatori backstage. Il nuovo innesto sarà assegnato al brand di NXT e si tratta di un volto abbastanza noto per i fan canadesi: si tratta infatti di Emily Agard. “I sogni alla fine si avverano! Emozionatissima e infinitamente grata di potermi unire al team di intervistatori WWE. Se mi conoscete, sapete che questo è sempre stato un grande obiettivo per me e il mio desiderio assoluto. Amo il wrestling, non vedo l’ora di buttarmici dentro. Mettiamoci al lavoro!” Queste le entusiastiche parole di Emily all’inizio della sua avventura.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuova intervistatrice backstage si unisce alla compagnia

WWE Rare Backstage Moments Caught on Camera

Notizie correlate

WWE: Ridge Holland starebbe per tornare al wrestling dopo il controverso addio alla compagniaAl tempo del suo licenziamento dalla WWE, la situazione di Ridge Holland fece assoluto scalpore tra i fan e anche gli addetti ai lavori, in quanto il...

Crisi creativa scuote il backstage della WWEil processo creativo wwe sta attraversando una fase di trasformazione che influisce sulla gestione delle storyline e sull’esperienza del pubblico.