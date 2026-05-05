Widow’s Bay, la serie disponibile su Apple TV+, è diventata rapidamente uno dei titoli più commentati dell’anno. La produzione ha attirato l’attenzione degli spettatori e della critica per le sue atmosfere intense e la trama coinvolgente. In pochi giorni dalla sua uscita, si è distinta nel panorama delle nuove uscite, affermandosi come un successo di pubblico e di critica.

Milano, 5 maggio 2026 – Arrivata su Apple TV+, Widow’s Bay si è imposta subito come uno dei titoli più sorprendenti dell’anno. Con un raro 100% su Rotten Tomatoes nelle prime recensioni, la serie viene già descritta come una delle migliori reinterpretazioni dell’immaginario di Stephen King in versione televisiva. Una serie che richiama il mondo di Stephen King. Widow's Bay nasce come una horror-comedy ambientata in una piccola comunità della Nuova Inghilterra, territorio narrativo che richiama immediatamente l’immaginario di Stephen King. Il protagonista è un sindaco scettico che cerca di trasformare l’isola in una meta turistica, salvo ritrovarsi a fare i conti con eventi sempre più inquietanti e inspiegabili.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Widow’s Bay’, la serie che sembra uscita da Stephen King conquista la critica

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