Wally il Golden con 364.000 follower | la sua incredibile sensibilità

Wally è un cane di razza Golden Retriever con circa 364.000 follower sui social media. In alcune clip, si vede mentre indossa una mantella da pioggia e reagisce in modo particolare. In altre occasioni, si nota come nasconda il muso sotto i cuscini, suscitando curiosità tra chi lo segue. Le sue reazioni sono state oggetto di numerosi commenti e condivisioni online.

? Cosa scoprirai Come reagisce Wally quando deve indossare la mantella da pioggia?. Perché il cane nasconde il muso sotto i cuscini?. Come cambia la vita di Julia e Tom con un cane così?. Quanto influisce la sensibilità di Wally sulla gestione della casa?.? In Breve Julia e Tom gestiscono la quotidianità del cane come supporti emotivi.. Oltre 108.000 interazioni positive accompagnano i video del Golden Retriever.. Wally manifesta disagio per la pioggia indossando una mantella rossa.. Il cane cerca conforto nascondendo il muso sotto un cuscino.. Julia e Tom gestiscono la quotidianità di Wally, un Golden Retriever con oltre 364.000 follower che seguono i suoi continui sbalzi d’umore, trasformando ogni momento in una produzione cinematografica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wally, il Golden con 364.000 follower: la sua incredibile sensibilità Notizie correlate Stefania Bardelli: 46.000 follower e la sfida per salvare VareseStefania Bardelli, attivista e leader del movimento Angelo Vidoletti, si definisce una bersagliera che porta la politica nei quartieri di Varese,... Dunleavy: "Draymond Green chiuderà la sua carriera con i Golden State WarriorsNel contesto di una franchigia in evoluzione, le parole di Mike Dunleavy hanno posto l’accento sull’importanza di Draymond Green per i Golden State...