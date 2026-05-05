La squadra di pallavolo femminile di serie A2 ha annunciato l’ingaggio del libero Tellone, rafforzando il reparto difensivo. Inoltre, in vista di future possibilità, si parla di un possibile ritorno di un’altra giocatrice già presente in passato nel roster. La società sta attivamente lavorando per migliorare la formazione, coinvolgendo nuovi e vecchi elementi. La strategia sembra orientata a rafforzare la compagine in vista della stagione in corso.

La Clai sul mercato sta viaggiando come un treno che si ferma ad una stazione per far salire a bordo nuovi passeggeri. Il percorso continua con l’ingaggio del libero Agata Tellone (nella foto Tarantini), nata a Piacenza nel 2002, e reduce dal campionato in A1 con la maglia di San Giovanni in Marignano da dove è arrivata anche Serena Ortolani primo acquisto del club biancoblù. La Tellone è ancora giovane, ma che ha già esperienze maturata in giro per l’Italia, soprattutto in serie A2 con le maglie di Offanengo, Mondovì e Martignacco (due stagioni). Il percorso della Tellone è cominciato nel settore giovanile del Novara. La neoimolese arriva da un buon campionato di serie A1, e scendendo di categoria potrà dare l’apporto all’organico che il presidente Stefano Mongardi sta allestendo per coach Gazzotti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley A2 donne. Un altro colpo Clai: arriva il libero Tellone. E in prospettiva c’è il ritorno di Isitor

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