Vinovo chiusura notturna sulla 143 | deviazioni per lavori al livello

Nella zona di Vinovo, la strada 143 sarà chiusa durante le ore notturne per consentire lavori al livello della carreggiata. La chiusura avrà inizio in una data precisa e durerà tutta la notte, influenzando il traffico nella zona. Durante questo periodo, i veicoli saranno indirizzati su percorsi alternativi stabiliti dalle autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre i disagi.

? Cosa scoprirai Quando inizierà esattamente il blocco del traffico sulla 143?. Quale percorso alternativo seguiranno i conducenti durante la notte?. Come influirà il nuovo manto stradale sulla sicurezza del passaggio?. Chi deve pianificare con anticipo i propri spostamenti notturni?.? In Breve Chiusura programmata dalle 21:00 del 7 maggio fino alle 8:00 dell'8 maggio 2026.. Intervento di riasfaltatura necessario dopo lo spostamento del passaggio a livello.. Percorsi alternativi segnalati per gestire il flusso veicolare sulla provinciale 143.. Ripristino della viabilità normale previsto per la mattina di venerdì 8 maggio.. La viabilità della provincia 143 a Vinovo subirà una variazione notturna tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio 2026 per permettere il completamento dei lavori al passaggio a livello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinovo, chiusura notturna sulla 143: deviazioni per lavori al livello Notizie correlate Chiusura notturna: lavori sul passaggio a livello bloccanoLa dorsale viaria che collega le città del Nord-Est sta vivendo una fase di trasformazione critica, con l’avvio dei lavori sul passaggio a livello... Lavori sulla A26: chiusura notturna a CarpugninoPer eseguire lavori di sostituzione della segnaletica verticale lungo la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, Autostrade per l'Italia ha annunciato la...