Dopo diversi giorni di discussioni e polemiche, la presidente del centro di aggregazione sociale di Villa Severi ha pubblicato un messaggio su Facebook in risposta alle accuse riguardanti la fornitura di acqua. La sua dichiarazione afferma che l’acqua non viene negata a nessuno, tranne in alcuni casi specifici. L’intervento si inserisce nel contesto di un confronto acceso tra gli utenti e l’amministrazione, iniziato con le segnalazioni di problemi idrici nella zona.

AREZZO – Dopo giorni di dibattiti, indignazioni, sete repressa e sospetti idrici degni di un thriller scandinavo, arriva finalmente la risposta ufficiale della presidente del centro di aggregazione sociale di Villa Severi. Risposta affidata, manco a dirlo, a Facebook: lo stesso luogo da cui tutto era partito, in un elegante cortocircuito comunicativo che conferma come ormai la realtà esista solo se commentabile. Che la presidente abbia letto il nostro articolo non è dato sapere. Le fonti parlano di un possibile scroll distratto tra una notifica e un “ahah” sotto un meme, ma nulla è confermato. Fatto sta che la replica è arrivata, precisa, puntuale e soprattutto social.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Villa Severi, la presidente risponde (forse dopo aver letto l’articolo, ma solo su Facebook): “L’acqua non si nega a nessuno. Tranne se vuole anche il resto”

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