Villa d’Este Style Electric Yachting torna l’evento dedicato alle imbarcazioni elettriche sul Lago di Como

Sul Lago di Como si tiene la sesta edizione di Villa d’Este Style Electric Yachting, un evento dedicato alle imbarcazioni elettriche. L’iniziativa si svolge presso il resort di lusso, parte di un noto complesso alberghiero. L’evento si concentra sulla presentazione di nuove barche alimentate a energia elettrica, coinvolgendo espositori e appassionati di nautica sostenibile. La manifestazione si svolge nel contesto di un albergo che ospita anche altre iniziative legate al mondo del lusso.

Villa d’Este, iconico albergo 5 stelle lusso sul Lago di Como, parte di Villa d’Este La Collezione riaccende i riflettori sulla mobilità del futuro ospitando la sesta edizione di Villa d’Este Style Electric Yachting. L’appuntamento, in programma domenica 10 maggio 2026, si consolida come.🔗 Leggi su Quicomo.it

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