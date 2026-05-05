A Venezia, i musulmani che frequentano la moschea si sono detti disturbati da uno spot elettorale della Lega, che sui mezzi pubblici invita a opporsi alla costruzione di un nuovo centro di culto islamico. L’annuncio, trasmesso sui bus, ha suscitato reazioni di protesta tra i fedeli, che hanno espresso disagio per il messaggio trasmesso. La polemica si inserisce in un più ampio dibattito pubblico sulla presenza e l’organizzazione delle comunità religiose in città.

A Venezia i fedeli di Maometto si lamentano per lo spot leghista sui bus contro la costruzione di un tempio islamico. La società concessionaria della pubblicità fa rimuovere i cartelloni: il messaggio non rispetta il codice etico aziendale. Il Carroccio fa ricorso. Si può inneggiare ai No Tav, schierarsi per il No Trivelle e negare con tutte le forze la caccia e il nucleare. Ma se ti azzardi a scrivere «No moschea» su un cartello vieni bandito dal consesso civile. Accade a Venezia durante la campagna elettorale, con un oscurantismo a orologeria degno di Riad. E a 455 anni dalla battaglia di Lepanto. Accade alla Lega, che in questa tornata amministrativa ha nel programma la contrarietà alla costruzione di un grande tempio islamico a Mestre; il terreno è stato acquistato dalla comunità bengalese e il rendering mostra il manufatto di 2.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vietato dire no alla moschea

Stemmen via volmacht; De herverkiezingen in Gorinchem

Notizie correlate

Monfalcone, preghiera musulmana in chiesa: stop alla moscheaMonfalcone si trova a fronteggiare una situazione delicata riguardo al luogo di culto della sua comunità musulmana.

Scolaresca in visita... alla moschea di Saronno (Varese)La pagina ufficiale della moschea racconta che i bambini sono stati avvicinati alle pratiche principali dell'Islam e ai momenti della preghiera.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Perché comprare astici al ristorante e liberarli in mare non è un’idea geniale; Vietato dire no alla moschea; La questura di Roma mette fuorilegge Addio Lugano bella; Grosseto, Ombrone invaso dagli alieni: quali sono le specie che stanno cambiando il fiume.

Vietato dire «Attenzione al ghiaccio»: il governo blocca le espressioni che possono creare equivoci con l'agenzia Ice durante la tempesta su New YorkVietato dire «ghiaccio». Che non è facile se ci si prepara a una tempesta artica che proprio in queste ore sta colpendo duramente gli Stati Uniti e che convolge 22 stati americani e circa 200 milioni ... corriere.it

Questa NON è democrazia La repubblica islamica di Venezia: dire "no moschea" è vietato! - facebook.com facebook