Vieri sullo scudetto | Milan secondo a lungo comunque bravo Allegri

Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dal Corriere della Sera, dove ha commentato la corsa allo scudetto. Ha detto che il Milan è arrivato secondo a lungo durante la stagione, riconoscendo comunque il lavoro di Allegri. Vieri ha anche espresso la sua opinione sulla prestazione delle squadre coinvolte e sui momenti chiave del campionato.

Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera in occasione della vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri di Chivu, arrivato con la vittoria di ieri sera contro il Parma per 2-0. L'ex attaccante, oltre ad aver parlato ovviamente dei nerazzurri e ad averne elogiato il cammino, ha voluto spendere alcune parole anche per Milan e Napoli. «Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo una volta recuperati gli infortunati. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po’ di sfortuna per Conte, che aveva in mano la rosa più forte».🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vieri sullo scudetto: “Milan secondo a lungo, comunque bravo Allegri” MILAN: LE SPERANZE SCUDETTO DI ALLEGRI Notizie correlate Leggi anche: Milan, addio scudetto. Conte più bravo di Allegri? Vocalelli: “No, ecco perchè” Leggi anche: Milan, Bergomi: “Allegri potrebbe giocare meglio. Sullo Scudetto …” | PM Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Vieri sullo scudetto: Milan secondo a lungo, comunque bravo Allegri; Vieri: L\'Inter è stata la più forte. Pio Esposito? Ha qualità importanti, ma deve migliorare. Scudetto Inter, Vieri: Meritato e con gran calcio. Conte sfortunatoChristian Vieri, ex attaccante dell'Inter, nel corsi di una intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato dello Scudetto conquistato ieri dai nerazzurri nella sfida contro il ... tuttonapoli.net L'OPINIONE - Vieri: L'Inter è stata la più forte quest'anno, tre squadre in corsa, Conte sfortunatoChristian Vieri, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera sullo scudetto dei nerazzurri: L'Inter è stata la più forte quest'anno. E a tratti ha giocato un g ... napolimagazine.com Bobo #Vieri al CorSera: “ #Lautaro è il centravanti più forte della Serie A e un top mondo: ti assicura 1-2 gol a partita. Quando sei all’ #Inter, l’obiettivo è vincere sempre: altrimenti non è roba per te. In Champions contro il Bodo serviva maggior cattiveria…” x.com Un mestiere a perdere. Con Bobo Vieri al BSMT abbiamo parlato anche degli oneri di un allenatore e lui stesso ci ha confessato il motivo per cui non ha scelto di ricoprire questo ruolo dopo il ritiro dal campo. Se vi siete persi la puntata nostra chiacchierata, la t - facebook.com facebook