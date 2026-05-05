Vieri sullo scudetto | Milan secondo a lungo comunque bravo Allegri

Da pianetamilan.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dal Corriere della Sera, dove ha commentato la corsa allo scudetto. Ha detto che il Milan è arrivato secondo a lungo durante la stagione, riconoscendo comunque il lavoro di Allegri. Vieri ha anche espresso la sua opinione sulla prestazione delle squadre coinvolte e sui momenti chiave del campionato.

Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera in occasione della vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri di Chivu, arrivato con la vittoria di ieri sera contro il Parma per 2-0. L'ex attaccante, oltre ad aver parlato ovviamente dei nerazzurri e ad averne elogiato il cammino, ha voluto spendere alcune parole anche per Milan e Napoli. «Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo una volta recuperati gli infortunati. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po’ di sfortuna per Conte, che aveva in mano la rosa più forte».🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN: LE SPERANZE SCUDETTO DI ALLEGRI

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