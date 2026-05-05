Vi spiego da cosa dipenderà l’esito della missione di Rubio in Italia La versione di Giovagnoli

Il segretario di Stato americano è atteso in Italia in un momento di tensione tra i due paesi, con divergenze politiche e fratture diplomatiche che si sono accentuate nelle ultime settimane. La visita si inserisce in un quadro complesso, caratterizzato da questioni internazionali e bilaterali ancora da definire. L’esito della missione dipenderà da come verranno affrontati questi temi e dai possibili incontri con rappresentanti delle istituzioni italiane.

Parola d’ordine: ricucire. La missione romana del segretario di Stato americano Marco Rubio arriva in un passaggio delicato, tra tensioni diplomatiche e fratture politiche che si sono allargate nelle ultime settimane. Sullo sfondo, gli attacchi di Donald Trump al Papa (ripetuti anche nelle ultime ore sulla questione Iran), il disagio del cattolicesimo statunitense e un rapporto con l’Italia che appare meno lineare rispetto ai primi mesi della nuova amministrazione. Per Agostino Giovagnoli, professore emerito di Storia contemporanea all’Università Cattolica, la visita rappresenta molto più di un passaggio istituzionale: è un tentativo di rimettere insieme fili che rischiano di spezzarsi.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi spiego da cosa dipenderà l’esito della missione di Rubio in Italia. La versione di Giovagnoli Notizie correlate La versione di Zappaterra: "Vi spiego il ’no’ politico. Giustizia? Il tema è reale"Consigliera Marcella Zappaterra, lei ha motivato la sua scelta di questo cambio di orientamento sul referendum definendo il suo un "no politico". Leggi anche: Nuovo sindaco di Arezzo, vi spiego cosa sta succedendo: da 5 a 7 candidati, centrodestra con Sugar