Consigliera Marcella Zappaterra, lei ha motivato la sua scelta di questo cambio di orientamento sul referendum definendo il suo un "no politico". Ci può spiegare meglio? "La mia posizione non è cambiata nel merito della riforma. Continuo a pensare che molte delle questioni affrontate attengano a un tema reale: il funzionamento della giustizia e la necessità di migliorarlo. È una discussione seria, che storicamente appartiene anche alla tradizione riformista e liberale della sinistra. Peccato che nel frattempo il contesto politico sia profondamente cambiato, in peggio. Il dibattito è stato trascinato su un terreno inaccettabile di continui attacchi frontali alla magistratura fino a farlo diventare una guerra contro di essa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La versione di Zappaterra: "Vi spiego il ’no’ politico. Giustizia? Il tema è reale"

