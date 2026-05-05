Verso un nuovo Piano casa | a Perugia il confronto sull’abitare

Venerdì 8 maggio, a Perugia, si svolgerà un convegno presso l’auditorium degli Enti bilaterali dell’edilizia in via Pietro Tuzi 11. L’evento, intitolato “Verso un nuovo Piano Casa: idee e proposte per l’abitare nell’Umbria del futuro”, sarà promosso dalla Fillea, la federazione italiana del settore. La discussione si concentrerà sulle proposte e le idee riguardanti il settore edilizio e l’abitare nella regione.

Venerdì 8 maggio, a partire dalle 9, all’auditorium degli Enti bilaterali dell’edilizia di Perugia, in via Pietro Tuzi 11, si terrà il convegno ‘Verso un nuovo Piano Casa: idee e proposte per l’abitare nell’Umbria del futuro’, promosso dall’organizzazione sindacale Fillea (Federazione italiana.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Verso un nuovo Piano casa: a Perugia il confronto sull'abitare nell'Umbria del futuroLa questione abitativa sta acquisendo sempre più centralità nel dibattito pubblico e politico, tenendo conto che parlare di casa, significa... Home Poc, concluso il confronto sull’abitare: avviato il secondo scorrimento delle graduatorieSi è chiusa nella giornata di ieri, mercoledì 22 aprile, la due giorni dedicata al tema dell’abitare inserita nel progetto HOME POC Me IV3. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Verso un nuovo Piano casa: a Perugia il confronto sull'abitare nell'Umbria del futuro; Prosegue la corsa del Comune verso l’adozione del Piano urbanistico generale: previsti ulteriori tavoli di confronto con i professionisti e le categorie economiche; Verso un nuovo Antropocene: il Piano Strategico MUSE 2026-2028; MUSE 2026–2028: presentato il Piano Strategico. Verso un nuovo Antropocene: il Piano Strategico MUSE 2026-2028Il MUSE ha presentato la propria visione per il prossimo triennio: un Piano Strategico che coniuga autorevolezza scientifica, innovazione culturale e responsabilità civica. Non solo un documento progr ... rainews.it Nuovo Piano Rifuti del Lazio: gli Ato diventano 2. Verso la trasformazione degli impiantiROMA– Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo sm ... etrurianews.it #Trigoria, domani pomeriggio la ripresa verso il #Parma #ASRoma x.com LA DIRETTA Cagliari riabbraccia Sant’Efisio, il simulacro verso la chiesa di Stampace sulle spalle dei confratelli - facebook.com facebook