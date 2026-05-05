A Verona è stata avviata un'iniziativa in ospedale che invita a dedicare 30 secondi per fermare la diffusione dei contagi. L'attenzione si concentra sull'importanza di pulire correttamente gli oggetti di uso quotidiano, che possono trasportare germi. Viene inoltre segnalata l'attenzione ai cinque momenti chiave in cui è fondamentale lavarsi le mani per ridurre il rischio di infezioni.

? Cosa scoprirai Come possono i tuoi oggetti quotidiani trasportare germi in ospedale?. Quali sono i cinque momenti critici per lavarsi le mani?. Perché un semplice gesto di trenta secondi protegge i pazienti fragili?. Come influisce la tua igiene personale sulla degenza dei ricoverati?.? In Breve Iniziativa martedì 5 maggio dalle ore 10 alle 15 presso Borgo Trento e Borgo Roma.. Stazioni didattiche presso la sala mostre di Borgo Trento e hall di Borgo Roma.. Collaborazione tra personale infermieristico, direzione medica, microbiologia e malattie infettive.. Igiene con gel alcolico tramite frizione per trenta secondi per prevenire contagi.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: 30 secondi per fermare i contagi, l’iniziativa in ospedale

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