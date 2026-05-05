Vernazza si tinge di nostalgia | sfilata di 6 Vespa anni ’50

Vernazza è stata teatro di una sfilata di sei Vespa degli anni ’50, organizzata da diversi club di appassionati. Le strade del borgo hanno ospitato questa esposizione, attirando numerosi visitatori. I comuni coinvolti hanno collaborato per regolare l’afflusso di turisti e garantire la sicurezza durante l’evento. La manifestazione ha portato in centro veicoli d’epoca e appassionati provenienti da varie regioni.

? Cosa scoprirai Quali club hanno trasformato le strade di Vernazza in un set?. Come hanno collaborato i comuni per gestire il flusso di turisti?. Chi ha organizzato l'aperitivo con i prodotti tipici della Val di Vara?. Perché questa sfilata crea un ponte tra costa e l'entroterra?.? In Breve Partecipazione di sei club tra cui Vespaclub Sarzana, Aulla, Fieschi, Carrara e altri.. Il sindaco Cosini ha offerto aperitivo con prodotti tipici della Val di Vara.. Daniele Cosi ha eseguito l'inno di Mameli con la tromba durante l'evento.. La presidente Marina Lunardi ha ringraziato Pubblica Assistenza e il parco delle 5 Terre.. Il sindaco di Vernazza Fanelli e l’assessore Salmonese hanno accolto l’associazione Vezzano Sotto la Torre in una mattinata che ha trasformato il borgo in un set degli anni Cinquanta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vernazza si tinge di nostalgia: sfilata di 6 Vespa anni ’50 Notizie correlate Apple a 50 anni: celebrazione digitale tra nostalgia e inquietudineIl 1° aprile 2026 segna il mezzo secolo di esistenza del colosso tecnologico, un traguardo che viene celebrato con una sobrietà inaspettata. Leggi anche: 19 anni dopo Gossip Girl, Blair e Nate si abbracciano di nuovo: l’effetto nostalgia dell’incontro infiamma il web