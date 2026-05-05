Verifiche alla linea a Rimini il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata

Nella giornata odierna, alcune linee ferroviarie sono state soggette a controlli e verifiche, causando ritardi e modifiche ai programmi di viaggio. In particolare, un treno ad alta velocità tra Bari e Milano si è fermato a Pesaro per oltre un'ora, causando disagi ai passeggeri. Trenitalia ha comunicato che alcuni treni stanno viaggiando con ritardi superiori a 60 minuti o potrebbero subire variazioni di orario.

Di seguito la comunicazione di Trenitalia: I treni indicati viaggiano con un ritardo superiore a 60 minuti o possono essere oggetto di variazioni. Frecciarossa 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:25):il treno è fermo a Pesaro dalle ore 21:18 per verifiche tecniche alla linea a Rimini. Frecciargento 8852 Roma Termini (17:25) - Ravenna (22:14): il treno è fermo a Cattolica dalle ore 21:18 per verifiche tecniche alla linea a Rimini.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Verifiche alla linea a Rimini, il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata Notizie correlate Leggi anche: Dramma in stazione ad Ancona: uomo travolto dal Frecciarossa Pescara-Milano. Treno fermo per accertamenti Rete 5G sui Frecciarossa: al via la sperimentazione sulla linea Torino-MilanoRoma, 23 marzo 2026 – Il Gruppo FS Italiane ha avviato la sperimentazione della propria rete 5G lungo la linea AV/AC Torino-Milano, su una tratta di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I cassonetti intelligenti a Bari? Stiamo ancora sperimentando, pronti a verifiche sulla privacy; Decaro, giro di vite su Asl e ospedali: contro il rischio corruzione verifiche a tappeto su assunzioni e appalti diretti; Ubriaco semina scompiglio su volo da Londra: aereo per Bari atterra a Venezia; Treni Abruzzo, linea Ancona-Pescara ancora rallentata dopo il guasto elettrico di Montesilvano. Treni, guasto sulla linea Pescara-Bari: ritardi fino a due ore e cancellazioni. Ci risiamoIl weekend inizia male per i pendolari. In Puglia, nuovi problemi sulla linea Pescara-Bari: a partire dalle 13,40 di oggi, venerdì 18 luglio, la circolazione ha subìto forti rallentamenti per ... bari.repubblica.it Problemi alle linee ferroviarie Pescara-Bari e AV Torino-Milano: ritardi di oltre un’ora per i FrecciarossaTra cancellazioni e ritardi su diverse linee da nord a sud, giornata difficile per chi doveva viaggiare in treno alla vigilia di Natale. Guasti sulla linea Adriatica Pescara – Bari e sulla linea Alta ... fanpage.it Da Bari a Milano, ok al Piano Casa: ma il Sunia boccia la proposta del Governo: “Inadeguata” https://www.borderline24.com/2026/05/05/da-bari-a-milano-ok-al-piano-casa-ma-il-sunia-boccia-la-proposta-del-governo-inadeguata/ - facebook.com facebook #Treni Disagi sulla Linea ferroviaria Adriatica, in Abruzzo, tra #Giulianova e #Pescara, per un inconveniente alla linea elettrica. Ritardi fino a 400 minuti per Alta Velocità e Intercity. Variazioni alle tratte Pescara-Milano, Bari-Milano, Lecce-Torino (Intercity Not x.com