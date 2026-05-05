Il Napoli si prepara a riprendere gli allenamenti, con l’obiettivo di affrontare la partita di lunedì. La squadra attende notizie sulle condizioni di Vergara, che si avvicina al rientro in campo. Anche Olivera è sotto osservazione, mentre si valutano le sue possibilità di essere disponibile per la prossima sfida. La squadra si concentra sulla preparazione, senza ancora sapere con certezza quali giocatori potranno scendere in campo.

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti con lo sguardo già rivolto alla sfida di lunedì contro il Bologna. Una partita importante. La penultima al Maradona. E anche una delle ultime occasioni per recuperare qualche uomo in vista del rush finale di campionato. L’attenzione principale resta su Vergara. Il centrocampista è fuori dal 6 marzo, quando si fermò contro il Torino per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. I segnali che arrivano sono positivi. Il giocatore sta meglio ed è vicino al rientro. Ma la sua presenza tra i convocati non è ancora sicura. Il dubbio, al momento, è tutto tra la gara con il Bologna e quella successiva in trasferta a Pisa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vergara vicino al rientro: Napoli in attesa anche di Olivera

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