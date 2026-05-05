Venturini | Con noi una sicurezza moderna e all' avanguardia

Un rappresentante di un'azienda del settore sicurezza ha dichiarato che la loro attenzione è rivolta al futuro, puntando a sviluppare soluzioni moderne e innovative. Ha aggiunto che vengono utilizzati nuovi protocolli e che l'azienda fa affidamento su tecnologie avanzate e sull'intelligenza artificiale per migliorare i sistemi di sicurezza. La prospettiva dell'azienda si concentra sull'adozione di strumenti all'avanguardia e sulla costante evoluzione delle proprie metodologie.

«Noi non guardiamo al passato, siamo proiettati verso il futuro. Verso una sicurezza moderna, all'avanguardia, con nuovi protocolli e un importante ausilio della tecnologia e dell'intelligenza artificiale». Lo ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra, Simone Venturini, in merito.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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