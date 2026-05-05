A Venezia e a Porto Marghera si svolge il festival Pavè, che combina eventi culturali e attività di gravel ride. La Pavè Academy offre un programma che mette in relazione architettura e ciclismo, coinvolgendo esperti che utilizzeranno il Museo M9 come spazio di narrazione collettiva. L’evento si concentra su momenti di confronto tra diverse discipline, con un’attenzione particolare alle pratiche sportive e alle iniziative culturali in programma.

? Cosa scoprirai Come si uniscono architettura e ciclismo nel programma della Pavè Academy?. Chi sono gli esperti che trasformeranno il Museo M9 in narrazione collettiva?. Quali sfide attendono i ciclisti tra i sentieri di Porto Marghera?. Come gestirà il ferry-boat il rientro dei partecipanti dopo la corsa?.? In Breve Venerdì 8 maggio la Pavè Academy offre formazione con l'Ordine degli Architetti di Venezia.. Sabato 9 maggio il Museo M9 ospita talk e performance di esperti e attivisti.. Domenica 10 maggio corse gravel da 90 e 150 km con ferry-boat per 500 persone.. Sfida notturna Pavè Infinita da 330 km tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.. L’8 maggio prossimo inizierà a Venezia la quinta edizione di Pavè, il festival che trasforma il ciclismo in un racconto tra la laguna e Porto Marghera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia e Porto Marghera: il festival Pavè tra cultura e gravel ride

Notizie correlate

Venezia: Gasparato rilancia Marghera, tra logistica e crociere: nuovaGasparato al Porto di Venezia: Una Svolta tra Intermodalità e Tradizione Matteo Gasparato è il nuovo presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del...

Marghera, Venturini: il porto è un pilastro per 26.000 lavoratori? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi investimenti il potere d'acquisto delle famiglie? Chi sono i leader sindacali che hanno sostenuto la...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Primo Maggio: Cgil, Cisl e Uil rilanciano da Marghera il tema del lavoro; Primo maggio nazionale a Marghera: per un’altra rivoluzione industriale; Primo Maggio, Cgil, Cisl e Uil in piazza a Marghera: Simbolo della storia industriale e delle occasioni perse del Paese, dove oggi le fabbriche sono chiuse e il rilancio arranca; Primo maggio, anche i giornalisti in piazza a Porto Marghera.

Porto Marghera, Alkeemia e 9-Tech presentati all'Ue come progetti strategiciLe due aziende lavorano su soluzioni avanzate sulle materie prime. Il ministro Urso rilancia intanto l'idea del sito di stoccaggio, venerdì sarà in sopralluogo ... veneziatoday.it

A Porto Marghera un nuovo impianto di riciclo della plastica, investimento di 34 milioniL'intervento è stato autorizzato dall'Autorità di sistema portuale con procedura Zls. Sorgerà su un'area di 41mila metri quadrati della ex Alcoa ... veneziatoday.it

#MargheraPORTO Come sta il Porto di Venezia La Rivoluzione silenziosa Dalla splendida cornice di Fusina, punto di snodo fondamentale per chi ama scoprire il territorio in sella a una bici o a una moto, oggi guardiamo verso il mare per capire come sta c - facebook.com facebook

Primo Maggio di festa. Sindacati a Porto Marghera, Meloni con i ragazzi di Pizza Aut x.com