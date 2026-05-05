Un 28enne è stato arrestato a Valmontone con l'accusa di aver minacciato e terrorizzato i propri genitori per cinque anni. La donna ha deciso di denunciare dopo aver subito ripetute aggressioni, che avevano creato un clima di paura in famiglia. La polizia ha eseguito l'arresto in seguito a un’indagine che ha raccolto testimonianze e prove delle condotte violente del giovane.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i genitori a resistere per cinque anni?. Cosa ha spinto la madre a denunciare dopo le aggressioni?. Perché il giovane ha continuato a minacciare il padre durante l'arresto?. Come cambierà la vita della famiglia dopo l'allontanamento forzato?.? In Breve Ciclo di violenze e isolamento sociale durato dal 2021 al 2026.. Aggressione al padre il 23 aprile 2026 con calci e pugni.. Aggressione alla madre cinque giorni dopo con colpi alla testa.. Arresto in flagranza differita e trasferimento alla Casa Circondariale di Velletri.. I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato un uomo di 28 anni dopo che i suoi genitori sessantenni sono riusciti a interrompere un ciclo di violenze durato dal 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valmontone, arrestato il 28enne che terrorizzava i genitori

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