Valenza Deangelis ascolta i commercianti | dialogo per il futuro

Nella giornata di oggi, il candidato sindaco ha incontrato alcuni commercianti di Valenza per ascoltare le loro esigenze e raccogliere proposte concrete volte a migliorare il settore commerciale locale. L'incontro si è svolto in un clima di confronto diretto, con l’obiettivo di individuare soluzioni pratiche per le botteghe e le attività commerciali della zona. Le idee emerse saranno valutate per integrare il programma elettorale del candidato.

? Cosa scoprirai Quali proposte concrete emergeranno per le botteghe di Valenza?. Come influenzeranno le istanze dei negozianti il programma di Deangelis?. Chi porterà le criticità del mercato direttamente al tavolo politico?. Quali soluzioni pratiche nasceranno dal confronto in via Cairoli?.? In Breve Incontro mercoledì 6 maggio ore 21:15 presso il comitato elettorale di via Cairoli 5B.. Obiettivo integrare istanze dei negozianti nel programma politico di Alessandro Deangelis.. Dialogo aperto a tutti gli esercenti di Valenza per definire soluzioni pratiche.. Confronto strategico tra classe dirigente e operatori del mercato locale urbano.. Mercoledì 6 maggio alle ore 21:15, il candidato sindaco Alessandro Deangelis organizza un incontro con i commercianti presso il comitato elettorale situato in via Cairoli 5B a Valenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza, Deangelis ascolta i commercianti: dialogo per il futuro Notizie correlate Leggi anche: Pisa: 10 tappe per il futuro, il sindaco ascolta i quartieri Avatar 4 e 5, James Cameron ascolta i fan per il futuro della saga: "Stiamo ridefinendo le tempistiche"Il futuro di Avatar prende una direzione inedita: James Cameron apre al feedback dei fan per il quarto capitolo, mentre le date di uscita restano... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Valenza al voto dopo mesi di litigi, partita a 5 per la poltrona di sindaco; Elezioni, Deangelis presenta le due liste civiche: Tutti candidati consiglieri che vogliono bene a Valenza; A Valenza Deangelis apre la campagna elettorale dalla piscina, simbolo del degrado urbano; Elezioni Valenza: mercoledì il candidato sindaco Alessandro Deangelis incontra i commercianti. Tra poco in campo a Valenza #Valenzana || #24anniDattesa || #CampionatoSerieD || #ValenzanaChisola - facebook.com facebook