Usufrutto e donazioni | come tutelare davvero la casa

Recentemente si è parlato di come le donazioni di proprietà possano comportare rischi per chi le effettua, in assenza di adeguate garanzie. La donazione senza misure di tutela può infatti lasciare il donante senza protezioni in caso di controversie o problemi successivi. Al contrario, l’usufrutto si presenta come una soluzione più sicura, garantendo una gestione temporanea dell’immobile senza perdere la proprietà.

Quando aiutare un figlio diventa un rischio: perché la donazione senza garanzie può lasciare il donante senza tutele e perché l’usufrutto resta la protezione più solida.. A CURA DELL’ AVV. MARIA ROSARIA PACE In Italia la donazione è un atto nobile, spesso compiuto per amore, fiducia o desiderio di aiutare un figlio a costruire il proprio futuro. Ma il diritto, quando entra nelle relazioni familiari, ricorda una verità scomoda: ciò che viene donato esce dalla sfera del donante e diventa definitivamente dell’altro. E recuperarlo non è affatto semplice. Quando l’ingratitudine non basta. La legge consente di revocare una donazione solo in casi eccezionali, quando il comportamento del beneficiario supera la soglia dell’ingratitudine comune e diventa una vera lesione della dignità del donante.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Hai ricevuto una casa in usufrutto Attenzione: non è davvero tua

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