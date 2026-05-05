Urbanistica decreto sindacale ha attribuito funzioni dirigenziali al segretario Riccardo Feola

Il sindaco ha firmato un decreto che assegna al segretario comunale funzioni dirigenziali nell’ambito dell’urbanistica. La decisione è stata presa recentemente e riguarda una modifica delle responsabilità all’interno dell’amministrazione locale. Il provvedimento specifica le competenze attribuite e la nuova posizione del segretario rispetto alle attività di pianificazione e controllo del territorio. La misura è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze immediate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella ha decretato di attribuire al Segretario generale Riccardo Feola la dirigenza del VI Settore (Urbanistica) fino al 24 maggio 2026, nelle more dell’adozione di differenti provvedimenti e di attribuire all’architetto Antonella Moretti la dirigenza del VII Settore (Cultura-Turismo-Istruzione e Sport), con esclusione del IV Servizio ‘Istruzione e rapporti con l’Università’ la cui dirigenza resta all’avvocato Vincenzo Catalano. Il provvedimento è stato adottato alla luce di un’articolata nota del Segretario generale che ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per applicare, con immediatezza, la misura della rotazione straordinaria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Urbanistica, decreto sindacale ha attribuito funzioni dirigenziali al segretario Riccardo Feola Notizie correlate Incarichi dirigenziali, decreti sindacali per nuove attribuzioni a Feola e CatalanoTempo di lettura: < 1 minutoCon proprio decreto, il sindaco Clemente Mastella preso atto della sospensione dalla proprie funzioni del dirigente... Sonia Bruganelli smentisce i tradimenti che le ha attribuito Lucio Presta: “Una persona ormai al delirio”Sonia Bruganelli risponde alle indiscrezioni contenute nel libro L’uragano di Lucio Presta.