Urban treek - Natura in città

Ogni giorno attraversiamo città piene di alberi e piante senza prestar loro molta attenzione. In questa passeggiata urbana, si esploreranno i diversi tipi di vegetazione che si trovano tra marciapiedi, muri e giardini di Padova, mettendo in luce la presenza di biodiversità spesso invisibile. L’obiettivo è far conoscere meglio la varietà di piante che vivono nel contesto cittadino, tra spazi pubblici e aree verdi, rendendone più consapevole la presenza quotidiana.

? Urban TREEk – Biodiversità urbana 2Quante piante incontriamo ogni giorno. senza davvero vederle?Questa volta vi proponiamo una 'pasquale' camminata urbana alla scoperta degli alberi e della biodiversità che vive tra marciapiedi, argini, muri, aiuole e giardini di Padova. Un percorso lento per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Urban Tree Planting_5 Best Practices Notizie correlate Leggi anche: Citroën ë-C3 Urban Range: l’elettrica da 18.900€ per la città Contenuti di approfondimento Si parla di: Urban trek della Liberazione con pic nic vegano. Urban treek - Natura in cittàNon parleremo solo di alberi ornamentali, ma di: ? erbe che crescono nelle fessure dell’asfalto ? alberi che mitigano il calore urbano e assorbono inquinanti ? piante fondamentali per insetti ... padovaoggi.it Torna Urban Nature: città con più natura in tutta ItaliaROMA – L’obiettivo irrinunciabile per le nostre città è quello di diventare nature-positive e amiche del clima: è con questo messaggio che il WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature in ... centumcellae.it