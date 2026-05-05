Uomini e Donne | Massimo lascia Sabrina e Giada segue Nicola tra le lacrime

Nella puntata del 5 maggio 2026 di Uomini e Donne, Massimo ha comunicato la fine della relazione con Sabrina, suscitando diverse reazioni tra i presenti. In contemporanea, Giada ha lasciato lo studio piangendo e ha deciso di seguire Nicola, che aveva appena annunciato la fine della loro frequentazione. La puntata ha mostrato momenti di tensione e commozione tra i protagonisti.

Nella puntata del 5 maggio 2026 di Uomini e Donne, Massimo chiude con Sabrina tra le polemiche, mentre Giada scoppia in lacrime e decide di seguire Nicola fuori dallo studio dopo un addio improvviso. Oggi, martedì 5 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi con la presenza in studio degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. La puntata ha visto alternarsi momenti di forte tensione, ritorni inaspettati e nuove decisioni che hanno movimentato sia il Trono Over che il Trono Classico. Cinzia e Marco Troiani: ritorno inaspettato dopo la lite Nella puntata di ieri Cinzia Paolini era uscita nel backstage per confrontarsi con Marco Troiani, dopo che lui aveva minacciato di abbandonare il programma.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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