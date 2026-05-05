Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Cinzia Paolini si è mostrata delusa dopo aver rifiutato l'anello proposto da Marco, che aveva ricevuto una segnalazione sulla sua condotta. Dopo il rifiuto, Marco e Cinzia hanno avuto uno scontro e lui ha deciso di abbandonare il programma, manifestando però la volontà di non voler perdere la donna.

Cinzia Paolini delusa dalla segnalazione arrivata su Marco non ha accettato il suo anello a Uomini e Donne nella puntata di ieri e lui dopo aver discusso aveva deciso di lasciare la trasmissione. Nella puntata di oggi il cavaliere è tornato in studio e c'è stata un'altra discussione con la donna che dice di amare, lei ha ribadito che ha bisogno di un po' di tempo per riflettere e fare chiarezza. Cinzia Paolini ha fatto sapere di avergli detto cosa dimostra se va via da Uomini e Donne, a parer suo non fa altro che dare adito a quello che è stato detto su di lui invece dovrebbe darle delle dimostrazioni. Marco ha fatto sapere che non intende rimangiarsi quello che si è detto altrimenti non si sarebbe presentato con un anello.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Marco non vuole perdere Cinzia: il cavaliere decide di restare

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