Unicam | quinto premio europeo per la gestione dei ricercatori

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ateneo italiano ha ricevuto il quinto premio europeo per la gestione dei ricercatori. La premiazione riconosce le pratiche adottate dall’università nel supporto e nella gestione dei giovani studiosi. La notizia mette in luce un riconoscimento internazionale per gli approcci adottati in ambito accademico. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di gestione o sui criteri di valutazione che hanno portato a questo risultato.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo premio le condizioni lavorative dei giovani ricercatori?. Quali nuovi modelli di gestione della conoscenza adotterà l'ateneo?. Chi sono i responsabili del nuovo piano strategico 2024-2029?. Quali criticità emerse dalla Commissione europea l'università dovrà affrontare?.? In Breve Strategia validata dalla Commissione europea per il triennio 2025-2027.. Pianificazione integrata con il Piano strategico di Ateneo 2024-2029.. Graziano Leoni e Anna Maria Eleuteri coordinano il progetto HR.. Obiettivi futuri includono maggiore supporto ai giovani ricercatori e inglese.. L’Università di Camerino ha ottenuto per la quinta volta consecutiva il riconoscimento europeo Hr – Excellence in research, consolidando la propria strategia sulle risorse umane.🔗 Leggi su Ameve.eu

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