Unicam | quinto premio europeo per la gestione dei ricercatori

Un ateneo italiano ha ricevuto il quinto premio europeo per la gestione dei ricercatori. La premiazione riconosce le pratiche adottate dall’università nel supporto e nella gestione dei giovani studiosi. La notizia mette in luce un riconoscimento internazionale per gli approcci adottati in ambito accademico. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di gestione o sui criteri di valutazione che hanno portato a questo risultato.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo premio le condizioni lavorative dei giovani ricercatori?. Quali nuovi modelli di gestione della conoscenza adotterà l'ateneo?. Chi sono i responsabili del nuovo piano strategico 2024-2029?. Quali criticità emerse dalla Commissione europea l'università dovrà affrontare?.? In Breve Strategia validata dalla Commissione europea per il triennio 2025-2027.. Pianificazione integrata con il Piano strategico di Ateneo 2024-2029.. Graziano Leoni e Anna Maria Eleuteri coordinano il progetto HR.. Obiettivi futuri includono maggiore supporto ai giovani ricercatori e inglese.. L’Università di Camerino ha ottenuto per la quinta volta consecutiva il riconoscimento europeo Hr – Excellence in research, consolidando la propria strategia sulle risorse umane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unicam: quinto premio europeo per la gestione dei ricercatori Notizie correlate Leggi anche: Premio Andrea Ghiselli, Fondazione Danone e Sinu per giovani ricercatori