Un’aula sotto il cielo

A Firenze, un’aula all’aperto è stata allestita sotto il cielo, nel centro storico, come parte di un progetto sperimentale. Il nuovo spazio didattico si trova in un cortile di un istituto scolastico e è stato inaugurato questa mattina, con la presenza di insegnanti e studenti. La struttura comprende tavoli, sedie e una copertura leggera, che permette di svolgere attività scolastiche all’aperto. La decisione arriva in seguito a una richiesta della scuola stessa, approvata dalle autorità locali.

Firenze, 5 maggio 2026 – Piccole scuole crescono, verrebbe da dire, osservando il percorso che, con pazienza e dedizione, sta compiendo l’istituto San Lorenzo Le Rose per migliorare il percorso formativo dei propri studenti e per coinvolgere la comunità nella mission di una scuola che ha scelto di mettere al centro la persona. Ecco allora che il grande giardino al suo interno non è più soltanto un luogo di pausa o di svago, ma diventa parte integrante del percorso educativo. È questo il senso dell’inaugurazione in programma venerdì alle 17 - in Via Quintole per le Rose 49 (Impruneta) – dove, alla presenza della vice sindaca Laura Cioni, prenderà vita un progetto che unisce natura, didattica e comunità, trasformando lo spazio esterno in una vera e propria aula a cielo aperto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’aula sotto il cielo È un mondo meraviglioso #storytelling Notizie correlate Il parco zoo di Falconara diventa un'aula a cielo aperto: al via il progetto con le scuole primarieFALCONARA - Il Parco Zoo Falconara si conferma un’aula a cielo aperto e avvia una nuova collaborazione con le scuole primarie del territorio. "Sotto il cielo stellato"Barco Teatro presenta al suo pubblico un giovane interessantissimo talento del pianoforte in un recital che sostituisce quello programmato di Flavia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Università sotto esame, l'incontro in Aula Nievo di Palazzo del Bo il 4 maggio 2026; Insulti da un tifoso della Lazio, Paolo Berizzi sentito in aula a Latina; Per Giurisprudenza una simulazione nell’aula del TAR; Italia, conti sotto pressione ma il riarmo non si tocca: perché la spesa per la difesa è al sicuro. Un’aula sotto il cieloAlla scuola San Lorenzo Le Rose di Impruneta nasce un giardino che diventa spazio di apprendimento e comunità. L’inaugurazione aperta alla cittadinanza sarà venerdì pomeriggio alle 17 ... lanazione.it SANTA MARINA, SINDACO SOTTO PROCESSO PER CORRUZIONE. AVVOCATO ASSENTE IN AULA PER MATERNITÀ, SLITTA AL 29 MAGGIO LA DEPOSIZIONE DEL GRANDE ACCUSATORE. Questa mattina presso il Tribunale di Lagonegro si è tenuta l - facebook.com facebook