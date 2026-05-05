A maggio 2023, nel centro di Bologna, è nata una nuova manifestazione dedicata al vino. La Bologna Wine Week propone un evento che combina degustazioni, momenti di socializzazione e approfondimenti su temi di attualità legati al settore vinicolo. La kermesse si propone di rendere il vino più accessibile e appealing, puntando su un’immagine giovane e pop. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in un’esperienza che unisce piacere e informazione.

Era maggio 2023 e nel cuore di Bologna nasceva un nuovo format legato al mondo del vino. Una formula che unisse il piacere della degustazione, l’aspetto conviviale, alla divulgazione e ai temi d’attualità. Quella piccola rivoluzione sotto le Torri si chiamava Bologna Wine Week, nata dall’intuizione dell’imprenditore Gian Marco Gabarello. Sviluppatore immobiliare, organizzatore di eventi e titolare di un locale estivo sugli iconici colli bolognesi (Giardino Ebrezze), Gabarello ha puntato su questo evento, che negli anni è cresciuto, sia come partecipazione delle cantine da tutta Italia, che come visitatori. Partita in piazza Minghetti, un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una nuova Bologna Wine Week. «Rendiamo il vino giovane e pop»

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️ Attenzione: questo post non è adatto per gli astemi! ️ Sembra infatti che a maggio moltissimi degli eventi in programma in città siano proprio legati al vino. Quali Partiamo con eventi ormai ricorrenti, come la Bologna Wine Week, che porterà a Palaz - facebook.com facebook