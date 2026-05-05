Un Posto al Sole spoiler 5 maggio 2026 | Gianluca scopre la verità? Angelo all’insaputa di Sabbiese…

Da ilsipontino.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di stasera di Un posto al sole, in programmazione martedì 5 maggio 2026, si parla di un possibile chiarimento tra i personaggi principali, con Gianluca che potrebbe scoprire qualcosa di importante e Angelo che agisce senza che Sabbiese ne sia a conoscenza. La puntata si concentra sugli sviluppi delle relazioni tra i protagonisti e sulle tensioni che si sviluppano nel corso della narrazione.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 5 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Stella ha provato ancora una volta a sedurre Eduardo ma si sentirà umiliata dall'ennesimo rifiuto. In preda alla rabbia vorrà farla pagare a Sabbiese, ha quindi deciso di schierarsi con il fratello e lo zio. Gianluca ha scoperto che il padre gli ha mentito, intanto la storia d'amore tra Alberto e Anna sarà sempre più importante.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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