Un Posto al Sole spoiler 23 marzo 2026 | Diego duro con Lorenzo qualcuno scopre che Sabbiese…

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 23 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver provato senza successo a trovare un lavoro Sabbiese ha deciso di unirsi di nuovo alla banda della famiglia Esposito. La verità verrà presto a galla? Qualcuno sta per scoprire che Eduardo, dopo aver rigato dritto per molto tempo, si è gettato di nuovo nella criminalità. Intanto Diego, esausto per la delicata situazione che si è creata tra lui e Ida, apparirà molto severo nei confronti di Lorenza al Caffè Vulcano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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