Nuova guida per i servizi ambientali | Roberto Bortolotti nominato direttore di Clara
È stato nominato il nuovo direttore generale di Clara, la società incaricata della gestione dei servizi ambientali sul territorio. La nomina riguarda Roberto Bortolotti, che assumerà ufficialmente l’incarico nelle prossime settimane. La società ha comunicato l’avvicendamento senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta o sui piani futuri. La nomina si inserisce in un nuovo quadro di riorganizzazione interna della società.
Eletto il nuovo direttore generale di Clara, la società che gestisce i servizi ambientali per il territorio. È Roberto Bortolotti, 58 anni, trentino, ingegnere, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione dei servizi pubblici essenziali a supporto dello sviluppo delle comunità.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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