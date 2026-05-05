Bellusco si distingue come un borgo attivo e attento alla salute, grazie a iniziative come “Cià che curum”. La manifestazione podistica, giunta alla sua dodicesima edizione, ha visto la partecipazione di circa mille persone, consolidando il suo ruolo tra gli appuntamenti più attesi della zona. La città, già riconosciuta come “Città della corsa e del cammino” e Bandiera Azzurra dal 2021, continua a promuovere uno stile di vita in movimento.

Bellusco non è solo città che legge, ma anche “ Città della corsa e del cammino “, Bandiera Azzurra dal 2021 onorata da uno degli appuntamenti podistici più attesi della Brianza: la “ Cià che curum “, dodicesima edizione appena archiviata con 1.100 partecipanti, un fiume di runner per la manifestazione simbolo del territorio, che ogni anno trasforma sentieri campestri, ciclopedonali e strade bianche in un unico grande percorso collettivo. Il tracciato più lungo, 19 chilometri, ha attraversato un mosaico di paesaggi agricoli e naturali, valorizzando un lavoro di anni sulla rete dei cammini locali. Un impegno che ha già trovato riconoscimento ufficiale cinque anni fa e che si traduce in eventi in cui sport, benessere e conoscenza della zona si intrecciano in modo sempre più strutturato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un borgo del benessere. Con ’Cià che curum’ in mille danno l’esempio

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Un borgo del benessere. Con ’Cià che curum’ in mille danno l’esempioAlla manifestazione podistica ha partecipato un fiume di runner. Sui sentieri del territorio un percorso in mezzo alla natura e alla storia. ilgiorno.it

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