Udine ricorda Maria Buttolo unica vittima in città del terremoto del ‘76

A cinquant’anni dal terremoto del 1976 che colpì il Friuli, la comunità di Udine ha partecipato a una cerimonia per ricordare Maria Buttolo, l’unica persona che perse la vita in modo diretto nel territorio durante quel disastro. La messa, aperta a tutti, si è svolta presso la chiesa della città e ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali. La commemorazione ha rappresentato un momento di ricordo e riflessione sulla tragedia vissuta.

A cinquant'anni dal terremoto che devastò il Friuli, La Quiete commemora con una messa aperta alla cittadinanza Maria Buttolo, l'unica vittima che il sisma del 6 maggio causò in modo diretto nel comune di Udine.Nel 1976 Maria Buttolo, classe 1900, risiedeva nella struttura di via Sant'Agostino.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Udine accoglie 76 film asiatici: il Far East Festival trasforma la cittàIl capoluogo friulano si prepara ad accogliere la ventottesima edizione del Far East Film Festival, che si terrà dal 24 aprile al 2 maggio con un... Orcolat: Bruno Pizzul narra la tragedia del terremoto in Friuli del '76 nella clip esclusivaIl leggendario cronista sportivo Bruno Pizzul è la voce del documentario di Federico Savonitto che racconta il terremoto in Friuli del '76 a 50 anni...