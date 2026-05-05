Repower, azienda nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ha diffuso la seconda edizione del suo White paper dedicato all’innovazione e al turismo. Il documento è stato realizzato in collaborazione con Turismi e si concentra sulle infrastrutture e sull’intelligenza artificiale applicate al settore turistico. La pubblicazione analizza le nuove tecnologie e le strutture necessarie per migliorare servizi e sostenibilità nel settore.

Roma, 5 mag. (AdnkronosLabitalia) - Repower, gruppo attivo nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ha pubblicato la seconda edizione del White paper repower innovazione e turismo, il documento dedicato al mondo del turismo realizzato in collaborazione con Turismi.ai, l'Associazione italiana per l'Intelligenza Artificiale nel turismo, presieduta da Edoardo Colombo. L'obiettivo del documento è analizzare e orientare la qualità dell'esperienza turistica, la sostenibilità delle attività ad essa connesse e la capacità del comparto turistico di generale valore per le comunità locali interessate. Il White paper offre una chiave di lettura concreta per orientare scelte amministrative e strategie aziendali: il turismo viene interpretato come un ecosistema multilivello, composto da ambiti diversi ma strettamente interconnessi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, Repower: infrastrutture e AI al centro white paper

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