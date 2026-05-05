Tulipani di Seta Nera | i talenti del cinema a Roma

Si è aperta a Roma la XIX edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, dedicata alla produzione di cortometraggi indipendenti realizzati da giovani sotto i 30 anni. La manifestazione si svolge nel centro della capitale e presenta una selezione di opere provenienti da diversi paesi. Durante il festival sono previste proiezioni, incontri con registi e momenti di approfondimento sui temi trattati nei cortometraggi.

Cosa: XIX edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, con focus sui cortometraggi indipendenti degli Under 30. Dove e Quando: The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica a Roma. La giornata dedicata ai giovani talenti è venerdì 8 maggio 2026, con panel dalle 14:00 e proiezioni dalle 17:00. Perché: Per esplorare tematiche sociali cruciali, dalla salute mentale alle relazioni nella società contemporanea, attraverso lo sguardo fresco e innovativo dei registi emergenti. Il panorama culturale della Capitale si arricchisce ancora una volta grazie a un evento che da quasi un ventennio rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la settima arte impegnata.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Tulipani di Seta Nera: i talenti del cinema a Roma Gran Bazar N.44 - Tulipani di Seta Nera: Interviste a Neri Marcorè e Anna Safroncik Notizie correlate Tulipani di Seta Nera: cinema sociale a RomaCosa: La 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, con oltre settanta opere tra concorso e fuori... Tulipani di Seta Nera 2026: il cinema sociale illumina RomaCosa: 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inclusione e disagio giovanile fra i temi nei film del festival Tulipani di seta nera; A Roma la 19ma edizione del Festival Tulipani di Seta Nera; Tulipani di Seta Nera 2026: a Roma la 19ª edizione del Festival della cinematografia sociale; Tulipani di Seta Nera 2026: tutti i finalisti della diciannovesima edizione. Tulipani di Seta Nera 2026: tutti i finalisti della diciannovesima edizioneIl Festival Internazionale della Cinematografia Sociale. Tulipani di Seta Nera celebra storie che parlano all’anima: tutti i finalisti della 19ª edizione. corrierenazionale.it Tulipani di Seta Nera 2026: record di opere per il cinema socialeIl Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera celebra nel 2026 la sua diciannovesima edizione, affermandosi come punto di riferimento per il cinema che promuove ... it.blastingnews.com SAVE THE DATE!!!!!! Giovedì 7 Maggio alle ore 20:30 all’interno della manifestazione “Tulipani di Seta nera” ti invito all’anteprima del film “MISTAKE”. Sarà presente in sala la regista del film HONEY LAUREN. The Space Cinema Moderno – Piazza Della R - facebook.com facebook