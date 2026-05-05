Recentemente è emerso che un gruppo di miliardari del settore tecnologico ha versato 118 milioni di euro a Maga Inc., una società attiva nel campo dell’intelligenza artificiale. Questi finanziamenti sono stati effettuati attraverso diverse donazioni private. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità con cui queste somme possano influenzare le decisioni pubbliche relative ai progetti di intelligenza artificiale o alle commesse pubbliche nel settore.

? Cosa scoprirai Chi sono i magnati tech che hanno finanziato Maga Inc?. Come influenzano queste donazioni le commesse pubbliche per l'intelligenza artificiale?. Perché i settori crypto e fossile stanno investendo milioni in politica?. Quali ruoli istituzionali sono stati assegnati ai principali donatori?.? In Breve Greg Brockman e sua moglie hanno versato 12,5 milioni di dollari a Maga Inc.. Jeff Yass ha contribuito con 16 milioni e Stephen Schwarzman con 5 milioni.. Foris Dax ha inviato quattro assegni per un totale di 35 milioni di dollari.. Elon Musk ha donato 5 milioni ottenendo la carica di capo di Doge.. I documenti della Commissione Elettorale Federale rivelano che almeno 24 miliardari o nuclei familiari hanno versato oltre 1 milione di dollari a Maga Inc.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e il club dei miliardari: 118 milioni per Maga Inc.

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