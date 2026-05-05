Il presidente americano ha rivolto nuove accuse contro il Papa Leone in merito alla gestione del dossier Iran, scatenando una reazione ufficiale del Vaticano. Il segretario di Stato ha ribadito l’impegno per la pace, mentre alcuni esponenti politici italiani hanno espresso solidarietà al Pontefice, criticando le recenti dichiarazioni dell’amministrazione statunitense. La vicenda ha diviso le posizioni tra le parti coinvolte, suscitando attenzione sia sul piano diplomatico sia su quello pubblico.

Roma - Nuovo affondo del presidente americano contro il Pontefice sul dossier Iran: Parolin conferma la linea della pace, Tajani e Salvini difendono Leone dalle nuove critiche. Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV torna ad alzare la tensione tra Washington e Santa Sede. Il presidente degli Stati Uniti, intervenendo durante un’intervista con Hugh Hewitt sul canale Salem News, ha accusato il Pontefice di «mettere in pericolo molti cattolici e molte persone», collegando le sue posizioni sulla guerra e sul dialogo internazionale al delicato dossier dell’Iran e del possibile sviluppo di un’arma nucleare. L’affondo arriva in un momento diplomaticamente sensibile.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Trump contro Papa Leone: il Vaticano risponde e Roma si schiera apertamente

Trump contro papa Leone XIV. Il nuovo conflitto tra Impero e Papato

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"Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare". A meno di 48 ore dall’incontro del Segretario di Stato americano Marco Rubio con Papa Leone XIV, il presidente degli Stati Uniti Dona - facebook.com facebook

Trump attacca di nuovo Papa Leone: "Sta mettendo a rischio molti cattolici". E poi ancora: "Vuole che l'Iran abbia l'arma nucleare, è di Chicago, deve imparare" x.com