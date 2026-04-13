Trump contro Papa Leone | Un debole senza di me non sarebbe in Vaticano

In un suo intervento pubblico, un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente il primo papa americano, definendolo debole nel contrasto alla criminalità e insufficiente nella gestione delle questioni di politica estera. Le dichiarazioni sono state rivolte direttamente al pontefice, con accuse precise riguardo alle sue capacità e alla sua leadership. Questo attacco si inserisce in un contesto di tensioni tra le figure politiche e religiose, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o risposte ufficiali.

Donald Trump spara a zero su Papa Leone, primo pontefice americano, definendolo «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera». In un post su Truth, il presidente Usa ha duramente attaccato il Santo Padre, affermando in primis che «parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica, e tutte le altre organizzazioni cristiane, hanno provato durante il Covid quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose». Il riferimento è alle dichiarazioni del pontefice che ha condannato la guerra durante una veglia di preghiera a San Pietro nelle stesse ore in cui Stati Uniti e Iran stavano tenendo colloqui di pace, poi falliti, in Pakistan.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump contro Papa Leone: «Un debole, senza di me non sarebbe in Vaticano» Trump contro Leone XIV: “Un debole e un pessimo politico, senza di me non sarebbe Papa”Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV. Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: "È debole e pessimo, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano" La portavoce di Trump replica a Papa Leone: Pregare per le truppe è nobile